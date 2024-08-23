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“Училась ходить заново“. Звезда казахстанского дзюдо раскрыла подробности жуткой травмы

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“Училась ходить заново“. Звезда казахстанского дзюдо раскрыла подробности жуткой травмы ©instagram.com/tgaliya/

Казахстанская дзюдоистка Галия Тынбаева в интервью Tengri Sport рассказала о восстановлении после травмы, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанская дзюдоистка Галия Тынбаева в интервью Tengri Sport рассказала о восстановлении после травмы, сообщают Vesti.kz.

В мае 2024 года член сборной Казахстана по дзюдо Галия Тынбаева выиграла турнир Grand Slam в Астане и имела шанс поехать на Олимпиаду в Париже. В 2021 году карьера дзюдоистки могла быть закончена из-за травмы.

"В 2021 году я получила травму, и меня ждала операция с последующей реабилитацией. Это действительно долгий процесс, потому что после такой операции, как у меня, люди заново учатся ходить.

Были моменты, когда я думала: "сейчас начну ходить и, наверное, брошу спорт, поскольку это слишком большой труд".

Но я начала ходить. Потом решила: сейчас побегаю и брошу. Я начала бегать и поняла, что хочу прыгать, а потом и вернуться на татами. Я действительно очень хотела бороться. Благо мне повезло с реабилитологом", - вспомнила спортсменка.

Отметим, что Тынбаева стала звездой социальных сетей, после того как ее начали сравнивать с японской чемпионкой Олимпиады Утой Абэ.


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