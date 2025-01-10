Сметов выбрал другую страну и покинул Казахстан
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов опубликовал в сторис своего Instagram фото перед вылетом в Лондон, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов опубликовал в сторис своего Instagram фото перед вылетом в Лондон, сообщают Vesti.kz.
Родные и друзья пожелали чемпиону Олимпиады-2024 в Париже счастливого пути.
Ранее спортсмен сообщил, что поедет в Англию для изучения языка.
"Если будет суждено - поеду, если нет - поеду, чтобы поддержать братьев. Я специалист, но не буду отдаляться от спорта. Потому что я с малых лет занимался спортом, хочу восполнить пробелы в этой сфере, поделиться опытом с молодежью", - подчеркнул Сметов.
Напомним, Сметов стал лучшим спортсменом Казахстана 2024 года по версии Vesti.kz.
Добавим, что Елдос собрал полный комплект олимпийских медалей: в 2016 году он завоевал серебро, а в 2020-м - бронзу. Его золото в Париже-2024 стало первым для дзюдо Казахстана на Олимпиаде. Ранее представители нашей станы в этом виде спорта завоевывали две серебряные и две бронзовые награды.
Скриншот: instagram.com/yeldos60kg©
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