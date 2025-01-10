Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Дзюдо
Сегодня 12:07
 

Сметов выбрал другую страну и покинул Казахстан

  Комментарии

Поделиться
Сметов выбрал другую страну и покинул Казахстан ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов опубликовал в сторис своего Instagram фото перед вылетом в Лондон, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов опубликовал в сторис своего Instagram фото перед вылетом в Лондон, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Еркебулан Сейдахмет выбрал европейский клуб после ухода из "Кайрата"
Сегодня 12:43  
Черчесов одобрил трансфер Чеснокова в РПЛ
Сегодня 13:22  
Исламхан пропустит старт сезона. Кто заменит его в сборной Казахстана?
Сегодня 13:44  
Казахстан завоевал золото на ЧМ фристайл-акробатике
Сегодня 14:19  

Родные и друзья пожелали чемпиону Олимпиады-2024 в Париже счастливого пути.

Ранее спортсмен сообщил, что поедет в Англию для изучения языка.

"Если будет суждено - поеду, если нет - поеду, чтобы поддержать братьев. Я специалист, но не буду отдаляться от спорта. Потому что я с малых лет занимался спортом, хочу восполнить пробелы в этой сфере, поделиться опытом с молодежью", - подчеркнул Сметов.

Напомним, Сметов стал лучшим спортсменом Казахстана 2024 года по версии Vesti.kz

Добавим, что Елдос собрал полный комплект олимпийских медалей: в 2016 году он завоевал серебро, а в 2020-м - бронзу. Его золото в Париже-2024 стало первым для дзюдо Казахстана на Олимпиаде. Ранее представители нашей станы в этом виде спорта завоевывали две серебряные и две бронзовые награды. 

Скриншот: instagram.com/yeldos60kg©

Сметов Елдос Дзюдо Олимпиада-2024 Казахстан

Реклама

Живи спортом!