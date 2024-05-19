Сметов не сумел завоевать бронзу на чемпионате мира по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов успешно завершил выступление на чемпионате мира по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Двукратный призер Олимпийских игр в 1/8 финала выступал весовой категории до 60 килограммов

В 1/8 финала казахстанец превзошел бразильца Мишеля Аугусто. В 1/4 финала Сметову противостоял россиянин Аюб Блиев. Елдос потерпел поражение.

В связи с тем, что соперник Сметова в утешительном раунде категории до 60 килограммов получил дисквалификацию, Елдос получил право выступать в схватке за третье место. Однако, взять бронзу у Сметова не получилось, в поединке за медаль он уступил японцу Таики Накамуре.

Отметим, что в коллекции Сметова три медали чемпионата мира. В 2015 году он завоевал золото, а в 2019 и 2022 годах - бронзу.

Ранее бронзовую медаль на чемпионате мира в Аду-Даби завоевала казахстанка Абиба Абужакынова.