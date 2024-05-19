Казахстанка завоевала бронзу на чемпионате мира по дзюдо

Абиба Абужакынова завершила выступление на чемпионате мира по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ), сумев добыть медаль, передают Vesti.kz.

Абужакынова выступала на мировом первенстве в категории до 48 килограммов.

В 1/4 финала ей противостояла Наташа Феррейра из Бразилии. Абужакынова выиграла досрочно. В схватке за выход в финал казахстанка уступила Баасанху Бавуудорж из Монголии.

В поединке за бронзу казахстанка победила Тугче Бедер из Турции.

Отметим, что Абиба Абужакынова во второй раз в карьере стала третьей на ЧМ. Впервые она отметилась наградой на мировом первенстве в 2022 году.

Добавим, что на том же турнире ранее выбыли несколько представителей Казахстана, в частности, Галия Тынбаева и Нурканат Серикбаев.