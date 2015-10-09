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Дзюдо
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Олимпийский чемпион оставил Казахстан без медали ЧМ по дзюдо

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Олимпийский чемпион оставил Казахстан без медали ЧМ по дзюдо ©ДРС

Во второй соревновательный день чемпионата мира по дзюдо, проходящего в Будапеште (Венгрия), сборная Казахстана не смогла пополнить медальный зачет, передают Vesti.kz.

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Во второй соревновательный день чемпионата мира по дзюдо, проходящего в Будапеште (Венгрия), сборная Казахстана не смогла пополнить медальный зачет, передают Vesti.kz.

Единственным представителем команды 14 июня стал Гусман Кыргызбаев, выступающий в весовой категории до 66 килограммов.

В четвертьфинале он уступил Нурали Эмомали из Таджикистана, после чего продолжил борьбу в утешительном раунде. Победа позволила бы ему выйти в схватку за бронзу, однако в следующем поединке Кыргызбаев проиграл титулованному японскому дзюдоисту Хифуми Абэ - двукратному олимпийскому чемпиону и четырехкратному чемпиону мира. В итоге спортсмен занял седьмое место.

На данный момент в активе сборной Казахстана одна медаль - серебро Абибы Абужакыновой в категории до 48 килограммов. Она стала первой казахстанкой, вышедшей в финал чемпионата мира среди женщин.

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