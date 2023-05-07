Казахстанский дзюдоист сотворил сенсацию на чемпионате мира

Казахстанец Нурканат Серикбаев, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, преподнес сенсацию на чемпионате мира по дзюдо в Дохе (Катар), передают Vesti.kz.

Он победил финалиста Олимпиады-2020 тайбэйского дзюдоиста Ян Юнвэя и вышел в четвертьфинал мирового первенства.

Напомним, что в первый день соревнований будут определены чемпионы мира в весовых категориях до 60 килограммов у мужчин и до 48 килограммов у женщин.

C составом сборной Казахстана на этот ЧМ можно ознакомиться здесь.

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