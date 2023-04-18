Сборная Казахстана по дзюдо назвала состав на последний чемпионат мира перед Олимпиадой-2024

Мужская и женская сборные Казахстана по дзюдо примут участие в чемпионате мира, который пройдет в Дохе (Катар) с 7 по 14 мая, сообщает пресс-служба федерации.

В эти дни спортсмены национальной команды участвуют в заключительных сборах перед турниром.

Состав сборной Казахстана на ЧМ-2023 по дзюдо:

Мужчины:

60 килограммов: Елдос Сметов, Нурканат Серикбаев

66: Гусман Кыргызбаев

73: Жансай Смагулов, Данияр Шамшаев

81: Абылайхан Жубаназар

90: Дидар Хамза, Айдар Арапов (mix team)

100: Нурлыхан Шархан

+100: Галымжан Кырыкбай

Женщины:

48: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева

52: Толганай Абеуова

57: Бакыт Кусакбаева

63: Эсмигуль Куюлова

70: Анастасия Маякова

78: Аруна Жангельдина

+78: Камила Берликаш, Акерке Рамазанова

Этот чемпионат мира - последний перед Олимпийскими играми-2024 в Париже. По результатам этих соревнований будут распределены очки в мировом и олимпийском рейтингах.

В частности, чемпион мира получит 2000 очков в общем рейтинге, серебряный призер - 1400, а бронзовый призер - 1000.

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