Сборная Казахстана по дзюдо назвала состав на последний чемпионат мира перед Олимпиадой-2024

Мужская и женская сборные Казахстана по дзюдо примут участие в чемпионате мира, который пройдет в Дохе (Катар) с 7 по 14 мая, сообщает пресс-служба федерации.
В эти дни спортсмены национальной команды участвуют в заключительных сборах перед турниром.
Состав сборной Казахстана на ЧМ-2023 по дзюдо:
Мужчины:
60 килограммов: Елдос Сметов, Нурканат Серикбаев
66: Гусман Кыргызбаев
73: Жансай Смагулов, Данияр Шамшаев
81: Абылайхан Жубаназар
90: Дидар Хамза, Айдар Арапов (mix team)
100: Нурлыхан Шархан
+100: Галымжан Кырыкбай
Женщины:
48: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева
52: Толганай Абеуова
57: Бакыт Кусакбаева
63: Эсмигуль Куюлова
70: Анастасия Маякова
78: Аруна Жангельдина
+78: Камила Берликаш, Акерке Рамазанова
Этот чемпионат мира - последний перед Олимпийскими играми-2024 в Париже. По результатам этих соревнований будут распределены очки в мировом и олимпийском рейтингах.
В частности, чемпион мира получит 2000 очков в общем рейтинге, серебряный призер - 1400, а бронзовый призер - 1000.
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