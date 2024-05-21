Казахстанский дзюдоист "оконфузился" на чемпионате мира

Сегодня, 21 мая, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет третий соревновательный день чемпионата мира по дзюдо, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На татами от Казахстана выйдет только Эсмигуль Куюлова. Она будет биться за медаль в весе до 63 килограммов.

Должен был выступать и Абылайхан Жубаназар (до 81 килограмма). Однако дзюдоист пропустит мировое первенство. Как сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо Казахстана, причина - проблемы со здоровьем.

Добавим, что в активе Казахстана уже есть медаль ЧМ. Абиба Абужакынова завоевала бронзу в весе до 48 килограммов.