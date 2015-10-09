Казахстанская дзюдоистка признана лучшей в мире в 2025 году

Казахстанка Абиба Абужакынова завершила сезон на вершине мирового рейтинга, подтвердив статус сильнейшей дзюдоистки планеты в своей весовой категории, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Лидерство вопреки паузе

Спортивный сезон в дзюдо официально подошёл к концу после турнира серии Grand Slam в Токио. Сборная Казахстана в японском старте участия не принимала, однако это не повлияло на позиции Абибы Абужакыновой — она сохранила первое место в мировом рейтинге.

Первая в мире в своём весе

По итогам года в активе казахстанской спортсменки 5096 рейтинговых очков. Этот результат позволил Абужакыновой уверенно удержать лидерство в весовой категории до 48 килограммов, опередив всех конкуренток на международной арене.

Итоги сезона для сборной Казахстана

Никто из других казахстанских дзюдоистов по итогам сезона не сумел войти в топ-10 мирового рейтинга. Ближе всего к заветной десятке оказались Гусман Кыргызбаев (до 66 кг) и Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), которые завершили год на 14-й позиции.

Серебро чемпионата мира и признание

В 2025 году Абиба Абужакынова также отметилась ярким выступлением на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия), где завоевала серебряную медаль.

Благодаря успешному сезону казахстанка вошла в число номинантов на звание "Лучший спортсмен 2025 года" по версии редакции Vesti.kz. Подробнее о других претендентах и голосовании — по ссылке ниже.

