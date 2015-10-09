Дзюдо
Сегодня 15:30
 

Казахстан в схватке с призером Олимпиады выиграл золото ЧА-2026 по дзюдо

Казахстан в схватке с призером Олимпиады выиграл золото ЧА-2026 по дзюдо ©ijf.org

Казахстанский дзюдоист Адилет Алмат стал чемпионом Азии, который проходит в Ордосе (Китай), сообщают Vesti.kz.

Казахстанский дзюдоист Адилет Алмат стал чемпионом Азии, который проходит в Ордосе (Китай), сообщают Vesti.kz.

В схватке за золото в весовой категории до 81 килограмма казахстанец одолел бронзового призёра Олимпийских игр в Париже Сомона Махмадбекова из Таджикистана.

Для Адилета эта награда стала дебютной на взрослом чемпионате Азии. Ранее, в 2023 году, он уже поднимался на высшую ступень пьедестала, став победителем континентального первенства среди молодёжи.

Ранее, в этой весовой категории Абылайхан Жубаназар стал бронзовым призером. А Эсмигуль Куюлова отметилась бронзовой наградой в весовой категории до 63 килограммов у женщин.

Континентальное первенство, в котором представлены 197 спортсменов из 19 стран продлится до 18 апреля. Сборная Казахстана представлена 18 дзюдоистами - по девять в мужской и женской сетке.

