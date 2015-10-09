Дзюдо
Сегодня 14:30
 

Казахстан завоевал первую медаль ЧА-2026 дзюдо

Казахстан завоевал первую медаль ЧА-2026 дзюдо ©Olympic.kz

Казахстанская дзюдоистка Эсмигуль Куюлова отметилась медалью на чемпионате Азии, который проходит в Ордосе (Китай), сообщают Vesti.kz.

Казахстанская дзюдоистка Эсмигуль Куюлова отметилась медалью на чемпионате Азии, который проходит в Ордосе (Китай), сообщают Vesti.kz.

Спортсменка поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 63 килограммов, завоевав бронзовую награду континентального первенства.

В поединке за медаль Куюлова уверенно одолела представительницу Китайского Тайбэя Пэй Чунь Юань, не оставив сопернице шансов.

Отметим, что 17 апреля в финальном блоке турнира также выступят казахстанцы Абылайхан Жубаназар и Адилет Алмат, заявленные в категории до 81 килограмма.

Континентальное первенство, в котором представлены 197 спортсменов из 19 стран продлится до 18 апреля. Сборная Казахстана представлена 18 дзюдоистами - по девять в мужской и женской сетке.

