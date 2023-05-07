Громкая сенсация случилась на ЧМ по дзюдо с участием Казахстана

Испанский дзюдоист Франсиско Гарригос сотворил громкую сенсацию на чемпионате мира в Дохе (Катар), передают Vesti.kz.

Гарригос выиграл у олимпийского чемпиона и 4-кратного чемпиона мира японца Наохисы Такато.

В финале весовой категории до 60 килограммов испанец будет биться с Дилшодбеком Баратовым из Узбекистана, который в третьем раунде победил лидера сборной Казахстана Елдоса Сметова.

Без медали ЧМ остался и другой казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев, выступавший в этом же весе.

C составом сборной Казахстана на текущее мировое первенство можно ознакомиться здесь.

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