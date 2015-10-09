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"Ювентус" включил в список трансферов воспитанника "Барселоны"

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"Ювентус" включил в список трансферов воспитанника "Барселоны" ©instagram.com/fcbarcelona

Туринский "Ювентус" намерен усилить оборонительную линию и уже определил несколько потенциальных трансферных целей. 

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Туринский "Ювентус" намерен усилить оборонительную линию и уже определил несколько потенциальных трансферных целей. 

По информации La Gazzetta dello Sport, в шорт-лист "старой синьоры" вошли сразу три футболиста: Алехандро Бальде из "Барселоны", Раян Аит-Нури из "Манчестер Сити" и Дестини Удоджи из "Тоттенхэма".

Туринцы рассматривают различные варианты укрепления флангов обороны и изучают возможность приглашения одного из перечисленных игроков.


В нынешнем сезоне Серии А "Ювентус" набрал 18 очков в 11 матчах и располагается на седьмой строчке турнирной таблицы.

Следующую встречу команда проведёт 22 ноября на домашнем стадионе против "Венеции".

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