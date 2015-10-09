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Почеттино нашёл проблему "Манчестер Юнайтед" и готовит необычное решение

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Почеттино нашёл проблему "Манчестер Юнайтед" и готовит необычное решение ©Depositphotos.com/[email protected]

Маурисио Почеттино в среду начнёт работу в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" и уже подготовил первые изменения в распорядке команды, сообщают Vesti.kz.

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Маурисио Почеттино в среду начнёт работу в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" и уже подготовил первые изменения в распорядке команды, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает The Sun, аргентинец намерен ужесточить дисциплину и отказаться от выходных после матчей.

По информации источника, Почеттино обяжет футболистов приезжать на клубную базу на следующий день после игр для восстановительных тренировок. При предыдущем тренере Майкле Каррике команда, как правило, получала в этот день отдых.

Одной из главных задач нового наставника станет улучшение физической готовности игроков. В этом ему поможет сын Себастьяно, работающий тренером по физической подготовке.

Проблемы "Манчестер Юнайтед" с физическими показателями отражаются и в статистике. Команда занимает 18-е место в таблице АПЛ, а по общей преодолённой дистанции располагается на 19-й строчке. По дистанции на высокой скорости манкунианцы идут 17-ми, а по средней максимальной скорости - 19-ми.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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