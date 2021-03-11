"Ювентус" собрался избавиться от Роналду. Известна причина

Туринский "Ювентус" ближайшим летом сенсационно может расстаться с одной из главных звезд клуба - 36-летним португальским форвардом Криштиану Роналду. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на итальянского журналиста Николо Скиру.

"Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" в конце сезона. Его контракт истекает в 2022 году, но его зарплата (31 миллион евро в год) слишком высока, поэтому клуб рассматривает возможность продажи игрока летом", - информирует журналист.

Роналду стал игроком туринского "Ювентуса" в июле 2018 года, перейдя из мадридского "Реала" за 117 миллионов евро. С тех пор он провел за итальянский клуб 121 встречу во всех турнирах, в которых отметился 92 забитыми мячами и 22 результативными передачами. С "Ювентусом" португалец дважды становился чемпионом Италии (2018/2019, 2019/2020) и дважды выигрывал Суперкубок Италии (2018, 2020).

При этом нынешний розыгрыш Лиги чемпионов итальянский клуб покинул на стадии 1/8 финала, уступив португальскому "Порту". Таким образом, в четвертьфинале турнира Криштиану не сыграет впервые с сезона-2004/05.

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