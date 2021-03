Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2004/05

Испанская "Барселона" не смогла попасть в 1/4 финала Лиги чемпионов, сыграв в ответном матче вничью с ПСЖ (1:1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая встреча команд на "Камп Ноу" завершилась победой французского клуба со счетом 4:1.

Днем ранее "Ювентус" также выбыл из ЛЧ, уступив португальскому "Порту" по сумме двух игр.

Таким образом, игроки "Барселоны" и "Ювентуса" Лионель Месси и Криштиану Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые с сезона-2004/05. Тогда на стадии 1/8 финала "сине-гранатовые" проиграли лондонскому "Челси" (2:1, 2:4), а английский "Манчестер Юнайтед" с Роналду в составе потерпел поражение от итальянского "Милана" (0:1, 0:1).

No Cristiano Ronaldo & Leo Messi in the Champions League quarter-finals for the 1st time since 2004/05...#UCL pic.twitter.com/w3byYNQQM3