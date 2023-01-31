"Ювентус" подаст в суд из-за скандала с участием Роналду

"Ювентус" намерен обжаловать решение суда лишить клуб 15 очков в Серии А, сообщают Vesti.kz. Клуб выступил с официальным заявлением.

"Клуб и его юридическая команда тщательно проанализируют мотивировочную часть решения Федерального апелляционного суда. В связи с этим документом, предсказуемым по содержанию в свете тяжелого решения, но ущербным из-за очевидной нелогичности и необоснованным с точки зрения права, организация подготовит апелляцию в установленные сроки.

Правомерность доводов "Ювентуса" будет отстаиваться твердо, но с уважением к учреждениям, вынесшим решение", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, туринцев обвинили в нарушении правил лицензирования и финансового фэйр-плей: завышении трансферной стоимости футболистов, занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера заработка игроков. В качество пострадавшего в деле фигурирует Криштиану Роналду.

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