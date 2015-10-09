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В Европе решили продать узбекского таланта: назван ценник

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В Европе решили продать узбекского таланта: назван ценник ©Федерация футбола Узбекистана

Нападающий сборной Узбекистана и итальянской "Ромы" Эльдор Шомуродов может уйти из столичного клуба Серии А, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

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Нападающий сборной Узбекистана и итальянской "Ромы" Эльдор Шомуродов может уйти из столичного клуба Серии А, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Как сообщает Sky Sport Italia, римляне больше не рассчитывают на узбекистанского футболиста и хотят продать его.


"Рома" рассчитывает выручить от продажи Шомуродова от 7 до 8 миллионов евро. Контракт 29-летнего форварда с клубом действует до июня 2026 года.

В прошедшем сезоне Шомуродов принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал пять результативных передач. На данный момент он оценивается в 4 миллиона евро.

Напомним, что Эльдор перешел в стан римлян в августе 2021-го. Тогда столичный клуб Италии заплатил "Дженоа" 19,6 миллиона евро за трансфер.

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