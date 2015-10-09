Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Италия
Вчера 23:42
 

Соперник "Кайрата" по Лиге чемпионов выдал драму в матче с "Ювентусом"

Миланский "Интер" потерпел драматичное поражение в Серии А от туринского "Ювентуса" (3:4), сообщают Vesti.kz.

Команды встретились в третьем туре чемпионата Италии.

Туринцы повели усилиями Ллойда Келли, и хотя Хакан Чалханоглу дважды сравнивал счёт, а Маркус Тюрам даже выводил "Интер" вперёд, "Юве" все равно вырвал победу на последних минутах - решающий мяч забил Аджич на 90+2-й.

После поражения в Турине "Интер" с тремя очками опустился на седьмое место в таблице Серии А, в то время как "Ювентус" благодаря победе вышел в единоличные лидеры с девятью баллами.

Напомним, "Интер" является соперником "Кайрата" по общему этапу Лиги чемпионов. В ночь с 5 на 6 ноября команды сыграют в Милане.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ювентус 3 3 0 0 7-3 9
2 Кремонезе 2 2 0 0 5-3 6
3 Рома 2 2 0 0 2-0 6
4 Наполи 2 2 0 0 3-0 6
5 Кальяри 3 1 1 1 3-2 4
6 Удинезе 2 1 1 0 3-2 4
7 Болонья 2 1 0 1 1-1 3
8 Комо 2 1 0 1 2-1 3
9 Милан 2 1 0 1 3-2 3
10 Лацио 2 1 0 1 4-2 3
11 Интер 3 1 0 2 9-6 3
12 Аталанта 2 0 2 0 2-2 2
13 Фиорентина 2 0 2 0 1-1 2
14 Лечче 2 0 1 1 0-2 1
15 Дженоа 2 0 1 1 0-1 1
16 Пиза 2 0 1 1 1-2 1
17 Торино 2 0 1 1 0-5 1
18 Парма 3 0 1 2 1-5 1
19 Верона Хеллас 2 0 1 1 1-5 1
20 Сассуоло 2 0 0 2 2-5 0

