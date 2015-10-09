Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Италия
Сегодня 07:40
 

"Рома" забила три гола за 17 минут и оформила победу в Серии А

  Комментарии

Поделиться
"Рома" забила три гола за 17 минут и оформила победу в Серии А ©ФК "Рома"

"Рома" одержала победу над "Дженоа" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Рома" одержала победу над "Дженоа" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Матиас Суле (14-я минута), Ману Коне (19-я) и Эван Фергюсон (31-я). У гостей отличился Джефф Эхатор (87-я).

"Рома", набрав 33 очка, поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице. "Дженоа" с 14 баллами располагается на 17-й позиции. Команда проиграла три матча подряд.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 16 12 0 4 35-14 36
2 Милан 16 10 5 1 27-13 35
3 Наполи 16 11 1 4 24-13 34
4 Рома 17 11 0 6 20-11 33
5 Ювентус 17 9 5 3 23-15 32
6 Комо 16 7 6 3 22-12 27
7 Болонья 16 7 5 4 24-14 26
8 Лацио 17 6 6 5 18-12 24
9 Сассуоло 17 6 4 7 22-21 22
10 Удинезе 17 6 4 7 18-28 22
11 Аталанта 17 5 7 5 20-19 22
12 Кремонезе 17 5 6 6 18-20 21
13 Торино 17 5 5 7 17-28 20
14 Кальяри 17 4 6 7 19-24 18
15 Парма 16 4 5 7 11-18 17
16 Лечче 16 4 4 8 11-22 16
17 Дженоа 17 3 5 9 17-27 14
18 Верона Хеллас 16 2 6 8 13-25 12
19 Пиза 17 1 8 8 12-24 11
20 Фиорентина 17 1 6 10 17-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
31 декабря 00:30   •   не начат
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
- : -
Брайтон энд Хов Альбион
Брайтон энд Хов Альбион
(Брайтон)
Кто победит в основное время?
Вест Хэм Юнайтед
Ничья
Брайтон энд Хов Альбион
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!