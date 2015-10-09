"Рома" забила три гола за 17 минут и оформила победу в Серии А

"Рома" одержала победу над "Дженоа" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Матиас Суле (14-я минута), Ману Коне (19-я) и Эван Фергюсон (31-я). У гостей отличился Джефф Эхатор (87-я).

"Рома", набрав 33 очка, поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице. "Дженоа" с 14 баллами располагается на 17-й позиции. Команда проиграла три матча подряд.

