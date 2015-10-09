"Реал" позади: Модрич рассказал, как ему играется в Италии

Полузащитник "Милана" Лука Модрич высказался о качестве футбола в Серии А. Легендарный хорват присоединился к "россонери" летом после ухода из "Реала" в статусе свободного агента, сообщают Vesti.kz.

"В Италии очень жесткая и конкурентная лига. Но меня это не удивило, ведь я был готов. Видел матчи Серии А еще в детстве, долгое время следил за этим чемпионатом. Поэтому я знал, чего ждать здесь", - передает слова полузащитника Gazzetta dello Sport.

Контракт 40-летнего мастера действует до конца июня 2026 года, а его текущая рыночная стоимость оценивается примерно в четыре миллиона евро.

В этом сезоне Модрич уже успел провести 14 матчей в чемпионате Италии, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

