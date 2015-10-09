Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Италия
Сегодня 13:59
 

"Реал" позади: Модрич рассказал, как ему играется в Италии

  Комментарии

"Реал" позади: Модрич рассказал, как ему играется в Италии ©x.com/acmilan

Полузащитник "Милана" Лука Модрич высказался о качестве футбола в Серии А. Легендарный хорват присоединился к "россонери" летом после ухода из "Реала" в статусе свободного агента, сообщают Vesti.kz.

"В Италии очень жесткая и конкурентная лига. Но меня это не удивило, ведь я был готов. Видел матчи Серии А еще в детстве, долгое время следил за этим чемпионатом. Поэтому я знал, чего ждать здесь", - передает слова полузащитника Gazzetta dello Sport.

Контракт 40-летнего мастера действует до конца июня 2026 года, а его текущая рыночная стоимость оценивается примерно в четыре миллиона евро.

В этом сезоне Модрич уже успел провести 14 матчей в чемпионате Италии, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Милан 14 9 4 1 22-11 31
2 Наполи 14 10 1 3 22-12 31
3 Интер 14 10 0 4 32-13 30
4 Рома 14 9 0 5 15-8 27
5 Болонья 14 7 4 3 23-12 25
6 Комо 14 6 6 2 19-11 24
7 Ювентус 14 6 5 3 18-14 23
8 Кремонезе 14 5 5 4 18-17 20
9 Сассуоло 14 6 2 6 19-17 20
10 Лацио 14 5 4 5 16-11 19
11 Удинезе 14 5 3 6 15-22 18
12 Аталанта 14 3 7 4 17-17 16
13 Парма 14 3 5 6 10-17 14
14 Кальяри 14 3 5 6 14-19 14
15 Торино 14 3 5 6 14-26 14
16 Дженоа 14 3 5 6 15-21 14
17 Лечче 14 3 4 7 10-19 13
18 Пиза 14 1 7 6 10-19 10
19 Верона Хеллас 14 1 6 7 11-21 9
20 Фиорентина 14 0 6 8 11-24 6

