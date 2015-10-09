Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Италия
Сегодня 09:00
 

Разгромом обернулся матч "Ювентуса" в Серии А

  Комментарии

Поделиться
Разгромом обернулся матч "Ювентуса" в Серии А ©ФК "Ювентус"

Туринский "Ювентус" нанес разгромное поражение "Сассуоло" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Туринский "Ювентус" нанес разгромное поражение "Сассуоло" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Мапей — Читта-дель-Триколоре" в Сассуоло и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Фабио Миретти (62-я минута) и Джонатан Дэвид (63-я). На 16-й минуте автоголом отметился защитник хозяев Тарик Мухаремович.

Таким образом, "Ювентус" продлил безпроигрышную серию до шести матчей, в которых туринцы одержали 5 побед и сыграли вничью с "Лечче" (1:1).

После увольнения Игора Тудора в октябре 2025 года у "Ювентуса" лишь одно поражение в 15 матчах – от "Наполи" (1:2).

На данный момент команда под руководством Лучано Спаллетти занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии а. Отставание от первого места — три очка. У располагающихся выше "Интера", "Милана" и "Наполи" по два матча в запасе. "Сассуоло" с 23 очками располагается на 10-й строчке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 17 13 0 4 38-15 39
2 Милан 17 11 5 1 28-13 38
3 Наполи 17 12 1 4 26-13 37
4 Рома 19 12 0 7 22-12 36
5 Комо 18 9 6 3 26-12 33
6 Ювентус 18 9 6 3 24-16 33
7 Болонья 17 7 5 5 25-17 26
8 Аталанта 18 6 7 5 21-19 25
9 Лацио 18 6 6 6 18-14 24
10 Торино 18 6 5 7 20-28 23
11 Сассуоло 18 6 5 7 23-22 23
12 Удинезе 18 6 4 8 18-29 22
13 Кремонезе 18 5 6 7 18-21 21
14 Кальяри 18 4 6 8 19-25 18
15 Парма 17 4 6 7 12-19 18
16 Лечче 18 4 5 9 12-25 17
17 Дженоа 18 3 6 9 18-28 15
18 Верона Хеллас 17 2 6 9 13-28 12
19 Пиза 19 1 9 9 13-28 12
20 Фиорентина 18 2 6 10 18-28 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
9 января 00:45   •   не начат
Милан
Милан
(Милан)
- : -
Дженоа
Дженоа
(Генуя)
Кто победит в основное время?
Милан
Ничья
Дженоа
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!