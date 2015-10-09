Разгромом обернулся матч "Ювентуса" в Серии А

Туринский "Ювентус" нанес разгромное поражение "Сассуоло" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Мапей — Читта-дель-Триколоре" в Сассуоло и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Фабио Миретти (62-я минута) и Джонатан Дэвид (63-я). На 16-й минуте автоголом отметился защитник хозяев Тарик Мухаремович.

Таким образом, "Ювентус" продлил безпроигрышную серию до шести матчей, в которых туринцы одержали 5 побед и сыграли вничью с "Лечче" (1:1).

После увольнения Игора Тудора в октябре 2025 года у "Ювентуса" лишь одно поражение в 15 матчах – от "Наполи" (1:2).

На данный момент команда под руководством Лучано Спаллетти занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии а. Отставание от первого места — три очка. У располагающихся выше "Интера", "Милана" и "Наполи" по два матча в запасе. "Сассуоло" с 23 очками располагается на 10-й строчке.

