Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Италия
Вчера 07:20
 

"Наполи" обыграл "Милан" и обошёл клуб Модрича в Серии А

  Комментарии

Поделиться
"Наполи" обыграл "Милан" и обошёл клуб Модрича в Серии А

"Наполи" минимально победил "Милан" в центральном матче 31-го тура итальянской Серии А и поднялся выше в турнирной таблице, передают Vesti.kz.

Поделиться

Единственный гол встречи

Матч прошёл в Неаполе (Италия) на стадионе имени Диего Армандо Марадоны и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Решающий мяч на 79-й минуте забил вингер сборной Италии Маттео Политано.

В составе "Милана" в стартовом составе вышел обладатель "Золотого мяча"-2018 Лука Модрич, который провёл на поле все 90 минут, однако не смог помочь команде избежать поражения.

Турнирное положение

Благодаря победе "Наполи" набрал 65 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Милан", в свою очередь, с 63 баллами опустился на третью строчку.

В следующем туре неаполитанцы 12 апреля на выезде сыграют с "Пармой", а "россонери" 11 апреля примут "Удинезе".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 31 23 3 5 71-26 72
2 Наполи 31 20 5 6 47-30 65
3 Милан 31 18 9 4 47-24 63
4 Комо 31 16 10 5 53-22 58
5 Ювентус 31 16 9 6 54-29 57
6 Рома 31 17 3 11 42-28 54
7 Аталанта 31 14 11 6 44-27 53
8 Болонья 31 13 6 12 40-37 45
9 Лацио 31 11 11 9 32-29 44
10 Сассуоло 31 12 6 13 38-41 42
11 Удинезе 31 11 7 13 35-42 40
12 Торино 31 10 6 15 35-53 36
13 Парма 31 8 11 12 22-39 35
14 Дженоа 31 8 9 14 36-44 33
15 Фиорентина 31 7 11 13 36-44 32
16 Кальяри 31 7 9 15 32-44 30
17 Лечче 31 7 6 18 21-43 27
18 Кремонезе 31 6 9 16 26-46 27
19 Верона Хеллас 31 3 9 19 22-53 18
20 Пиза 31 2 12 17 23-55 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
9 апреля 00:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 55 человек

Реклама

Живи спортом!