"Наполи" обыграл "Милан" и обошёл клуб Модрича в Серии А

"Наполи" минимально победил "Милан" в центральном матче 31-го тура итальянской Серии А и поднялся выше в турнирной таблице, передают Vesti.kz.

Единственный гол встречи

Матч прошёл в Неаполе (Италия) на стадионе имени Диего Армандо Марадоны и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Решающий мяч на 79-й минуте забил вингер сборной Италии Маттео Политано.

В составе "Милана" в стартовом составе вышел обладатель "Золотого мяча"-2018 Лука Модрич, который провёл на поле все 90 минут, однако не смог помочь команде избежать поражения.

Турнирное положение

Благодаря победе "Наполи" набрал 65 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Милан", в свою очередь, с 63 баллами опустился на третью строчку.

В следующем туре неаполитанцы 12 апреля на выезде сыграют с "Пармой", а "россонери" 11 апреля примут "Удинезе".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!