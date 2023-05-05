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Мы скучаем по Лиге чемпионов - президент "Наполи" о Скудетто

Мы скучаем по Лиге чемпионов - президент "Наполи" о Скудетто
©twitter.com/CalcioFinanza

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказался о долгожданной победе своей команды в чемпионате Италии по футболу (Серия А), передают Vesti.kz.

Неаполитанцы досрочно стали чемпионами после ничьей с "Удинезе" (1:1) в рамках 33-го тура.

"Это ожидание длилось 33 года. Когда я приехал, я сказал, что понадобится 10 лет, чтобы попасть в еврокубки - мы добились этого раньше. Я сказал, что еще 10 лет уйдет на завоевание Скудетто, и мы сделали это за несколько лет до этого.

Теперь нам нужно выиграть его снова, снова и снова. И, конечно, мы скучаем по Лиге чемпионов.

Эта команда была отягощена ответственностью, и нам нужен был состав, который чувствовал бы себя достаточно легким, чтобы взлететь, а не с отдельными игроками, которые действовали как тормоза.

Проект никогда не останавливается. Для меня это отправная точка, а не конечная. Мы возобновим следующий сезон со Спаллетти", - приводит его слова Football Italia.

Напомним, "Наполи" в третий раз выиграл чемпионат Италии (1986/87, 1989/90, 2022/23), а Лучано Спаллетти вошел в историю.

Что касается Лиги чемпионов, то в нынешнем сезоне "Наполи" дошел до 1/4 финала, уступив по сумме двух игр "Милану" (0:1, 1:1).

Первое чемпионство за 33 года! Где были нынешние игроки и тренер "Наполи" в 1990 году?

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Метки:
Наполи ФК Лига чемпионов

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