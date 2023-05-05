Первое чемпионство за 33 года! Где были нынешние игроки и тренер "Наполи" в 1990 году?

Футболисты "Наполи" в третий раз в истории стали чемпионами Италии. Последний раз неаполитанцы так радовали своих поклонников аж 33 года назад, по итогам сезона-1989/90 завоевав Скудетто. Корреспондент Vesti.kz - о том, как все изменилось за это время.

В матче 33-го тура (что символично) Серии А "Наполи" сыграл вничью с "Удинезе" в гостях - 1:1. Этого хватило, чтобы за пять туров до конца чемпионата оторваться от идущего на втором месте "Лацио" на 16 баллов и, соответственно, стать недосягаемыми для конкурентов.

Теперь поговорим о том, каким был "Наполи" 33 года назад и что делали творцы нового успеха в то время.

Ни один игрок сегодняшнего "Наполи" еще не родился

Да, никто из действующих футболистов "Наполи" не мог застать прошлое чемпионство команды. Самые возрастные игроки клуба - 31-летние Мариу Руй, Жуан Жезус и Диего Демме. Они родились только через год после чемпионства-1989/90.

Прошлое чемпионство клубу принес Марадона

33 года назад в стане неаполитанцев феерил тогда еще 29-летний аргентинец Диего Марадона. В 28 матчах Серии А он забил 16 голов, став лучшим бомбардиром команды. Немалую пользу в той кампании принес и бразильский форвард Карека, а будущая звезда "Челси" Джанфранко Дзола проводил первый сезон в поистине большом клубе, тогда ему было 23 года.

Тренер "Наполи" еще играл на профи-уровне

31 год был Лучано Спаллетти, когда "Наполи" в предыдущий раз выигрывал Скудетто. На тот момент будущий тренер был защитником "Специи", играя аж в третьем дивизионе Италии. Мало кто знает, но Спаллетти никогда не играл в Серии А, на протяжении всей карьеры выступая лишь за клубы из низших дивизионов.

Для "Наполи" это историческое и долгожданное достижение! Теперь фанаты этого клуба надеются, что следующего чемпионства не нужно будет ждать еще 33 года.

Фото: ФК "Наполи" (1, 2), 90min (3), SportMob (4)©️

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