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Новости спорта Футбол Италия
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Тренер "Наполи" вошел в историю после чемпионства в Серии А

Тренер "Наполи" вошел в историю после чемпионства в Серии А
©twitter.com/sscnapoli

Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти стал самым возрастным тренером, выигравшим чемпионат Италии по футболу, передают Vesti.kz.

Для него это первое чемпионство в Серии А. Он взял титул в 64 года и 58 дней.

Ранее это достижение принадлежало Маурицио Сарри, приведшему к чемпионству "Ювентус" в сезоне-2019/20 (61 год и 203 дня).

Напомним, что "Наполи" обеспечил себе чемпионство после ничьей с "Удинезе" (1:1) за пять туров до конца чемпионата. Видео голов можно посмотреть здесь.

После этой игры неаполитанцы стали недосягаемыми для конкурентов в турнирной таблице.

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Метки:
Наполи ФК

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