"Милан" узнал последствия "исключения" Модрича из состава

Футболисты "Фиорентины" упустили победу над "Миланом" в 20-м туре итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

Встреча во Флоренции завершилась со счётом 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме: сначала хозяева вышли вперёд благодаря голу Пьетро Комуццо на 66-й минуте, затем гости отыгрались на 90-й минуте после точного удара Кристофера Нкунку.

Один из лидеров "Милана" Лука Модрич был заявлен на игру, но на поле так и не появился.

"Милан" с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Фиорентина" располагается на 18-й строчке, имея в активе 14 баллов.

В следующем туре "Фиорентина" отправится в гости к "Болонье", а "Милан" примет дома "Лечче". Обе игры пройдут 18 января.

