Италия
Сегодня 08:37
 

"Милан" узнал последствия "исключения" Модрича из состава

  Комментарии

"Милан" узнал последствия "исключения" Модрича из состава Лука Модрич. ©Depositphotos/canno73

Футболисты "Фиорентины" упустили победу над "Миланом" в 20-м туре итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

Встреча во Флоренции завершилась со счётом 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме: сначала хозяева вышли вперёд благодаря голу Пьетро Комуццо на 66-й минуте, затем гости отыгрались на 90-й минуте после точного удара Кристофера Нкунку.

Один из лидеров "Милана" Лука Модрич был заявлен на игру, но на поле так и не появился.

"Милан" с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Фиорентина" располагается на 18-й строчке, имея в активе 14 баллов.

В следующем туре "Фиорентина" отправится в гости к "Болонье", а "Милан" примет дома "Лечче". Обе игры пройдут 18 января.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 19 14 1 4 42-17 43
2 Милан 19 11 7 1 30-15 40
3 Наполи 19 12 3 4 30-17 39
4 Рома 20 13 0 7 24-12 39
5 Ювентус 19 10 6 3 27-16 36
6 Комо 19 9 7 3 27-13 34
7 Аталанта 20 8 7 5 25-19 31
8 Лацио 20 7 7 6 21-16 28
9 Болонья 19 7 6 6 26-20 27
10 Удинезе 20 7 5 8 22-32 26
11 Торино 20 6 5 9 21-32 23
12 Сассуоло 20 6 5 9 23-27 23
13 Кремонезе 19 5 7 7 20-23 22
14 Парма 19 5 6 8 14-22 21
15 Кальяри 19 4 7 8 21-27 19
16 Лечче 19 4 5 10 13-27 17
17 Дженоа 19 3 7 9 19-29 16
18 Фиорентина 20 2 8 10 21-31 14
19 Верона Хеллас 19 2 7 10 15-31 13
20 Пиза 20 1 10 9 15-30 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 января 22:30   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Парма
Парма
(Парма)
