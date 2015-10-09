Куртуа задумал покупку клуба с особенной историей для Анчелотти

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа через свою инвестиционную компанию NXTPLAY Capital задумал приобрести 100 процентов акций итальянской "Реджаны", выступающей в третьем дивизионе страны, передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на OKDIARIO, компания, основанная в 2025 году совместно с Гонсало Вилой, уже инвестировала во французский "Ле-Ман" и бельгийский "Генк". Теперь её представители намерены приобрести клуб из Реджо-нель-Эмилии, однако соглашение с нынешними владельцами пока не достигнуто.

Куртуа рассказал о планах

Бельгийский голкипер намерен создать амбициозный клуб, тесно связанный с местным сообществом и ориентированный на развитие молодых футболистов.

"Мы хотим построить клуб, которым жители Реджо-нель-Эмилии смогут гордиться: амбициозный на поле, близкий к местному сообществу и созданный на долгосрочную перспективу", - заявил Куртуа.

Нынешние акционеры "Реджаны" подтвердили интерес со стороны компании, но отметили, что не получали предложения с предусмотренным процедурой залогом. Поэтому сделка пока не закрыта.

Как "Реджана" связана с Анчелотти

Особый интерес к возможной покупке добавляет история клуба. Именно "Реджана" стала первой командой в тренерской карьере Карло Анчелотти. Он возглавил её в 1995 году в возрасте 36 лет и по итогам сезона-1995/96 вывел в Серию А.

Позже итальянский специалист работал с "Пармой", "Ювентусом", "Миланом", "Челси", ПСЖ, "Баварией", "Наполи", "Эвертоном" и "Реалом". С Куртуа они пересекались в мадридском клубе.

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