Италия
Сегодня 08:20
 

Команда Фабрегаса сотворила историю в Серии А и обошла "Ювентус"

Команда Фабрегаса сотворила историю в Серии А и обошла "Ювентус" ©ФК "Комо"

Футбольный клуб "Комо" нанёс крупное поражение "Торино" в матче 12-го тура чемпионата Италии, передают Vesti.kz.

Встреча команда прошла в Турине и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. В составе "Комо" дубль оформил Джейден Аддай (36-я и 52-я минуты), еще по разу отличись Хакобо Рамон (71-я), Нико Пас (76-я), Мартин Батурина (86-я). У "Торино" с пенальти гол забил Никола Влашич (45+1).

Таким образом, команда Сеска Фабрегаса выдала свой самый результативный матч на выезде за всё время выступлений в высшей лиге итальянского футбола. "Комо", проводящий свой второй сезон в Серии А, не забивал пять мячей на выезде.

Благодаря этой победе "Комо" набрал 21 очко и поднялся на шестой место в турнирной таблице Серии А, обойдя "Ювентус"  (20). "Торино" (14) идёт 12‑м.

В текущем сезоне "Комо" провёл 14 матчей и потерпел лишь одно поражение – 30 августа от "Болоньи" (0:1). Кроме этого, у команды Фабрегаса 7 побед и 6 ничьих.


Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Рома 12 9 0 3 15-6 27
2 Милан 12 7 4 1 18-9 25
3 Наполи 12 8 1 3 19-11 25
4 Интер 12 8 0 4 26-13 24
5 Болонья 12 7 3 2 21-8 24
6 Комо 12 5 6 1 17-7 21
7 Ювентус 12 5 5 2 15-11 20
8 Лацио 12 5 3 4 15-9 18
9 Сассуоло 12 5 2 5 16-14 17
10 Удинезе 12 4 3 5 12-20 15
11 Торино 12 3 5 4 11-21 14
12 Кремонезе 12 3 5 4 13-16 14
13 Аталанта 12 2 7 3 14-14 13
14 Кальяри 12 2 5 5 12-17 11
15 Парма 12 2 5 5 9-15 11
16 Пиза 12 1 7 4 10-16 10
17 Лечче 12 2 4 6 8-16 10
18 Дженоа 12 1 5 6 11-19 8
19 Фиорентина 12 0 6 6 10-19 6
20 Верона Хеллас 12 0 6 6 7-18 6

