Команда Фабрегаса сотворила историю в Серии А и обошла "Ювентус"

Футбольный клуб "Комо" нанёс крупное поражение "Торино" в матче 12-го тура чемпионата Италии, передают Vesti.kz.

Встреча команда прошла в Турине и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. В составе "Комо" дубль оформил Джейден Аддай (36-я и 52-я минуты), еще по разу отличись Хакобо Рамон (71-я), Нико Пас (76-я), Мартин Батурина (86-я). У "Торино" с пенальти гол забил Никола Влашич (45+1).

Таким образом, команда Сеска Фабрегаса выдала свой самый результативный матч на выезде за всё время выступлений в высшей лиге итальянского футбола. "Комо", проводящий свой второй сезон в Серии А, не забивал пять мячей на выезде.

Благодаря этой победе "Комо" набрал 21 очко и поднялся на шестой место в турнирной таблице Серии А, обойдя "Ювентус" (20). "Торино" (14) идёт 12‑м.

В текущем сезоне "Комо" провёл 14 матчей и потерпел лишь одно поражение – 30 августа от "Болоньи" (0:1). Кроме этого, у команды Фабрегаса 7 побед и 6 ничьих.