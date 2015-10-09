Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Италия
Сегодня 10:40
 

Клуб Модрича согласовал переход легендарного капитана "Реала"

  Комментарии

Клуб Модрича согласовал переход легендарного капитана "Реала" Лука Модрич. Фото: ©Depositphotos/canno73

Бывший защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос близок к возвращению в Европу и уже выбрал новый клуб, сообщают Vesti.kz.

По информации Calciomercato, 39-летний испанец близок к переходу в "Милан". Стороны уже достигли принципиального соглашения.

Рамос станет футболистом миланского клуба на правах свободного агента, осталось только уточнить детали его заработной платы и срока действия контракта. В "Милане" он воссоединится со своим бывшим партнёром по "Реалу" хорватским полузащитником Лукой Модричем.

Последним клубом Рамоса был мексиканский "Монтеррей", за который он выступал с февраля этого года и покинул в начале декабря. Также в его карьеры были испанская "Севилья" и французский "Пари Сен-Жермен".


Рамос защищал цвета "Реала" 16 лет, сыграв более 650 матчей и став символом эпохи. Вместе с мадридским грандом он стал 4-кратным победителем Лиги чемпионов и 5-кратным чемпионом Испании.

Модрич выбрал клуб для завершения карьеры. "Реалу" это не понравилось

