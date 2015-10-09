Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Италия
Сегодня 14:10
 

Клуб Модрича согласился на трансфер 41-летнего легенды

  Комментарии

Клуб Модрича согласился на трансфер 41-летнего легенды Лука Модрич. ©ФК "Милан"

Итальянский "Милан" готов рассмотреть возвращение Тиагу Силвы и уже дал согласие на проработку трансфера опытного защитника, которому недавно исполнился 41 год, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.

Возвращение легенды на "Сан-Сиро"

Тиагу Силва близок к тому, чтобы вновь выйти на европейскую арену после завершения сотрудничества с бразильским "Флуминенсе". Опытный центрбек по-прежнему мотивирован выступать на высшем уровне и нацелен сохранить оптимальные кондиции перед чемпионатом мира-2026. Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри одобрил идею приглашения ветерана, учитывая его колоссальный опыт и лидерские качества.

Минувшим летом Силва подтвердил свою конкурентоспособность, успешно сыграв на клубном чемпионате мира-2025. Его уверенная позиционная игра, чтение эпизодов и влияние на партнёров стали важными факторами для команды.

Богатая европейская карьера

Бразилец уже хорошо знаком болельщикам "россонери": он защищал цвета "Милана" с января 2009-го по июль 2012 года, став одним из лидеров обороны. Затем Силва перешёл в "Пари Сен-Жермен", где на протяжении восьми лет оставался ключевой фигурой проекта. В 2020 году защитник перебрался в лондонский "Челси" и выиграл с клубом Лигу чемпионов.


Опыт чемпиона и капитана

В составе сборной Бразилии Тиагу Силва неоднократно выходил на поле с капитанской повязкой. Он стал победителем Кубка Америки-2019 и завоевал серебряные медали турнира в 2021 году.

Отметим, что сейчас за "Милан" уже выступает ещё одна легенда мирового футбола — 40-летний Лука Модрич, обладатель "Золотого мяча"-2018. Хорват минувшим летом присоединился к "россонери" на правах свободного агента после ухода из мадридского "Реала", и возможное появление Силвы может усилить опытный костяк команды.

