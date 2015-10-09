Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Италия
Сегодня 08:16
 

Один гол решил судьбу матча с участием соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Один гол решил судьбу матча с участием соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов ©x.com/Inter_en

Футболисты "Интера" одержали победу на выезде над "Аталантой" в 17-м туре Серии А, передают Vesti.kz

Поделиться

Футболисты "Интера" одержали победу на выезде над "Аталантой" в 17-м туре Серии А, передают Vesti.kz

Встреча, прошедшая на стадионе "Гевисс Стэдиум" в Бергамо, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 65-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

"Интер" с 36 очками завершил календарный год в статусе единоличного лидера Серии А. "Аталанта" с 22 баллами расположилась на 11-й строчке.

3 января "Аталанта" примет дома "Рому", а 4-го числа "Интер" сыграет на своём поле с "Болоньей".

Напомним, что в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов "Интер" обыграл дома "Кайрат" (2:1). 

"Кайрат" проведёт ещё два матча на общем этапе ЛЧ:

🔹20 января 2026 года - в Астане против бельгийского "Брюгге";
🔹28 января 2026 года - в Лондоне против "Арсенала".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 16 12 0 4 35-14 36
2 Милан 16 10 5 1 27-13 35
3 Наполи 16 11 1 4 24-13 34
4 Ювентус 17 9 5 3 23-15 32
5 Рома 16 10 0 6 17-10 30
6 Комо 16 7 6 3 22-12 27
7 Болонья 16 7 5 4 24-14 26
8 Лацио 17 6 6 5 18-12 24
9 Сассуоло 17 6 4 7 22-21 22
10 Удинезе 17 6 4 7 18-28 22
11 Аталанта 17 5 7 5 20-19 22
12 Кремонезе 17 5 6 6 18-20 21
13 Торино 17 5 5 7 17-28 20
14 Кальяри 17 4 6 7 19-24 18
15 Парма 16 4 5 7 11-18 17
16 Лечче 16 4 4 8 11-22 16
17 Дженоа 16 3 5 8 16-24 14
18 Верона Хеллас 16 2 6 8 13-25 12
19 Пиза 17 1 8 8 12-24 11
20 Фиорентина 17 1 6 10 17-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
31 декабря 01:15   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Вулверхэмптон Уондерерс
Вулверхэмптон Уондерерс
(Вулвергемптон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Вулверхэмптон Уондерерс
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!