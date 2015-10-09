Один гол решил судьбу матча с участием соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов

Футболисты "Интера" одержали победу на выезде над "Аталантой" в 17-м туре Серии А, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Гевисс Стэдиум" в Бергамо, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 65-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

"Интер" с 36 очками завершил календарный год в статусе единоличного лидера Серии А. "Аталанта" с 22 баллами расположилась на 11-й строчке.

3 января "Аталанта" примет дома "Рому", а 4-го числа "Интер" сыграет на своём поле с "Болоньей".

Напомним, что в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов "Интер" обыграл дома "Кайрат" (2:1).

"Кайрат" проведёт ещё два матча на общем этапе ЛЧ:

🔹20 января 2026 года - в Астане против бельгийского "Брюгге";

🔹28 января 2026 года - в Лондоне против "Арсенала".

