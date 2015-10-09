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Италия
Вчера 23:54
 

Один гол решил исход первого матча "Ювентуса" после смены тренера

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Один гол решил исход первого матча "Ювентуса" после смены тренера ©ФК "Ювентус"

"Ювентус" прервал серию из поражений и добился успеха в домашнем матче 30-го тура Серии А. На своем поле туринцы принимали "Дженоа", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Ювентус" прервал серию из поражений и добился успеха в домашнем матче 30-го тура Серии А. На своем поле туринцы принимали "Дженоа", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Все в этой игре решил один гол. На 25-й минуте своим ударом отличился Кенан Йылдыз.

Это был первый матч "Ювентуса" после увольнения Тьяго Мотты и назначения хорватского специалиста Игора Тудора. В предыдущих двух встречах туринцы потерпели два сокрушительных поражения с общим счетом 0:7, но теперь вернулись на победную тропу.

В активе победителей 55 очков и пятая строчка в турнирной таблице. Что касается "Дженоа", то команда идет на 12-й позиции с 35 баллами.

Ранее стало известно, что автор гола Йылдыз может стать конкурентом Дастана Сатпаева.

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