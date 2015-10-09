Два гола решили исход матча "Наполи" за Суперкубок Италии

"Наполи" обыграл "Болонью" в финальном матче Суперкубка Италии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу неаполитанцев. В составе победителей дубль оформил Давид Нерес (39-я и 57-я минуты).

Напомним, в полуфиналах "Наполи" победил "Милан" (2:0), "Болонья" обыграла "Интер" (1:1, 3:2 - в серии пенальти).

"Наполи" в третий раз завоевал Суперкубок Италии (1990, 2014, 2025). Команда принимала участие в турнире на правах действующего чемпиона страны. "Болонья" - обладатель Кубка Италии прошлого сезона. "Интер" участвовал как серебряный призер Серии А, "Милан" - как финалист Кубка Италии.

Рекордсменом по победам в Суперкубке Италии является "Ювентус" (9), по 8 раз трофей брали "Милан" и "Интер", а "Лацио" выигрывал 5 раз.

