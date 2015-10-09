"Барселона" и "Ливерпуль" вступили в борьбу за новую жемчужину Серии А

Имя 21-летнего правого защитника Марко Палестры набирает популярность в Европе после яркого сезона в Серии А, передают Vesti.kz.

Футболист, принадлежащий "Аталанте" и выступающий на правах аренды за "Кальяри", стал одним из открытий чемпионата Италии.

Палестра демонстрирует стабильную игру, сочетая активные подключения в атаку, качественные навесы и надёжные действия в обороне. Его прогресс привлёк внимание топ-клубов Европы.

По информации Fichajes.net, на игрока претендуют "Барселона" и "Ливерпуль". Каталонцы видят в нём перспективное усиление правого фланга, однако английский клуб считается более активным в борьбе за защитника и может иметь преимущество благодаря финансовым возможностям и готовности дать игроку важную роль.

"Аталанта" рассчитывает выгодно продать футболиста, учитывая высокий интерес к нему на трансферном рынке. Ожидается, что будущее Палестры определится в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Палестра провёл 32 матча во всех турнирах, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.

