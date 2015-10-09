Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Италия
Сегодня 18:30
 

"Барселона" и "Ливерпуль" вступили в борьбу за новую жемчужину Серии А

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" и "Ливерпуль" вступили в борьбу за новую жемчужину Серии А

Имя 21-летнего правого защитника Марко Палестры набирает популярность в Европе после яркого сезона в Серии А, передают Vesti.kz.

Имя 21-летнего правого защитника Марко Палестры набирает популярность в Европе после яркого сезона в Серии А, передают Vesti.kz.

Футболист, принадлежащий "Аталанте" и выступающий на правах аренды за "Кальяри", стал одним из открытий чемпионата Италии.

Палестра демонстрирует стабильную игру, сочетая активные подключения в атаку, качественные навесы и надёжные действия в обороне. Его прогресс привлёк внимание топ-клубов Европы.

По информации Fichajes.net, на игрока претендуют "Барселона" и "Ливерпуль". Каталонцы видят в нём перспективное усиление правого фланга, однако английский клуб считается более активным в борьбе за защитника и может иметь преимущество благодаря финансовым возможностям и готовности дать игроку важную роль.

"Аталанта" рассчитывает выгодно продать футболиста, учитывая высокий интерес к нему на трансферном рынке. Ожидается, что будущее Палестры определится в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Палестра провёл 32 матча во всех турнирах, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.


Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 33 25 3 5 78-29 78
2 Наполи 32 20 6 6 48-31 66
3 Милан 32 18 9 5 47-27 63
4 Ювентус 32 17 9 6 55-29 60
5 Комо 33 16 10 7 57-28 58
6 Рома 32 18 3 11 45-28 57
7 Аталанта 32 14 11 7 44-28 53
8 Болонья 32 14 6 12 42-37 48
9 Сассуоло 33 13 6 14 41-44 45
10 Лацио 32 11 11 10 32-30 44
11 Удинезе 33 12 7 14 38-43 43
12 Парма 33 9 12 12 24-40 39
13 Торино 32 11 6 15 37-54 39
14 Дженоа 32 9 9 14 38-45 36
15 Фиорентина 32 8 11 13 37-44 35
16 Кальяри 33 8 9 16 33-47 33
17 Лечче 32 7 6 19 21-45 27
18 Кремонезе 32 6 9 17 26-47 27
19 Верона Хеллас 32 3 9 20 23-55 18
20 Пиза 32 2 12 18 23-58 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
19 апреля 20:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Арсенал
Проголосовало 105 человек

Реклама

Живи спортом!