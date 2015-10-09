Туринский "Ювентус" рассматривает возможность приглашения капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша в случае, если португалец покинет английский клуб на правах свободного агента, передают Vesti.kz.

"Ювентус" рассчитывает на переход Фернандеша

По информации Tuttosport, итальянский гранд готов включиться в борьбу за 32-летнего полузащитника после завершения текущего сезона, когда истечёт срок его контракта с манкунианцами.

В Турине рассчитывают на благоприятный исход переговоров, поскольку потенциальные конкуренты из MLS и Саудовской Аравии пока не проявили интереса к футболисту. Это может повысить шансы "Ювентуса" на подписание португальца.

Статистика Бруну Фернандеша в сезоне

В нынешнем сезоне Фернандеш провёл 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Капитан "Манчестер Юнайтед" заявил о готовности покинуть клуб

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!