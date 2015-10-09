Полузащитник сборной Португалии и капитан английского "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что не станет препятствовать своему уходу, если руководство клуба решит, что он больше не способен помочь манкунианцам добиться успеха, передают Vesti.kz.

"Я готов уйти". Фернандеш - о будущем в МЮ

Португалец подчеркнул, что по-прежнему мечтает выиграть с "красными дьяволами" английскую премьер-лигу (АПЛ) и Лигу чемпионов, однако готов принять решение руководства, если его дальнейшее пребывание в команде перестанет приносить пользу.

"Я сказал клубу, что, как только там почувствуют, что я больше не тот человек, который поможет вернуть "Юнайтед" туда, где он заслуживает быть, — я готов уйти. Ведь я тоже хочу выигрывать трофеи. Я хочу выиграть Премьер-лигу. Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Я никогда этого не скрывал. Получится ли у меня? Не знаю. Но я продолжу пытаться", — цитирует слова Фернандеша Sky Sports.

Фернандеш выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года

Португальский полузащитник присоединился к манкунианцам в 2020 году, перейдя из лиссабонского "Спортинга". С тех пор он стал одним из ключевых игроков команды и получил капитанскую повязку.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист провёл девять матчей в АПЛ, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Когда "Манчестер Юнайтед" в последний раз выигрывал АПЛ

Последний раз манкунианцы становились чемпионами Англии в сезоне-2012/2013. С тех пор клубу не удавалось вернуть себе титул.

Нынешний розыгрыш АПЛ также складывается для "красных дьяволов" непросто: после 10 туров команда набрала восемь очков и занимает 19-е место в турнирной таблице.

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