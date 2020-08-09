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Роналду начал искать новый клуб после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов

За туринцев он выступает с 2018 года.

Роналду начал искать новый клуб после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов
Криштиану Роналду. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Италия
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб до окончания срока контракта, сообщает Foot Mercato.

Ранее "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей французскому "Лиону".

По информации источника, агент португальца Жорже Мендеш уже пообщался со спортивным директором "Пари Сен-Жермен" Леонардо. Диалог продолжится во время мини-турнира в рамках Лиги чемпионов в Португалии. ПСЖ в матче 1/4 финала еврокубка встретится с "Аталантой" 12 августа.

Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, перейдя из мадридского "Реала". Контракт португальца с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

8 августа главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри был отправлен в отставку. Команду возглавил экс-игрок туринцев Андреа Пирло.

 

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Метки:
Роналду Криштиану Ювентус Лига чемпионов ПСЖ

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