"Ювентус" объявил об увольнении главного тренера после вылета из Лиги чемпионов

Итальянский "Ювентус
" на официальном сайте
объявил об увольнении главного тренера Маурицио Сарри
.
Накануне туринцы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, благодаря дублю Криштиану Роналду
, дома обыграли
"Лион" - 2:1, но уступили по сумме двух встреч из-за правила гостевого гола - в первой игре французский клуб победил со счетом 1:0.
Ранее Сарри объяснил
вылет из ЛЧ проклятием и заявил
, что не намерен уходить из клуба.
61-летний Сарри возглавил
"Ювентус" прошлым летом, подписав контракт до июня 2022 года. Под его руководством клуб в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии.
Ради работы с "Ювентусом" Сарри покинул "Челси
", в котором работал с лета 2018 года. В сезоне-2018/19 он привел клуб к третьему месту в чемпионате Англии и победе в Лиге Европы.
Для Сарри "Челси" был первым иностранным клубом в карьере. Ранее на родине в Серии А он тренировал "Наполи" и "Эмполи".
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