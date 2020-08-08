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Тренер "Ювентуса" рассказал о своем будущем после вылета клуба из Лиги чемпионов

Туринцы не прошли дальше из-за правила гостевого гола

Тренер "Ювентуса" рассказал о своем будущем после вылета клуба из Лиги чемпионов
Маурицио Сарри. Фото: ФК "Ювентус"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

"К сожалению, мы вылетели из-за первого матча, по сути, из-за первой половины первого матча. Если убрать огромное разочарование по поводу вылета, то я очень доволен командой сегодня вечером, поскольку она проявила характер и выложилась на полную. Если бы мы не вылетели, я бы вернулся домой счастливым.

Что жду от встречи с руководством "Ювентуса"? Не думаю, что руководители высшего уровня будут принимать решение на основе одного матча. Будут оценивать весь сезон. Я нахожу такой вопрос оскорбительным, но не по отношению ко мне, а по отношению к директорам клуба. У меня есть контракт, я буду его уважать и ничего не жду", - приводит слова Сарри "Чемпионат" со ссылкой на Football Italia.

Напомним, в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский "Ювентус" одержал победу над "Лионом"- 2:1. Несмотря на победу, итальянский клуб не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов из-за правила гостевого гола. В первом матче "Лион" обыграл "Ювентус" со счетом 1:0.

 

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Метки:
Футбол Лига чемпионов Ювентус

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