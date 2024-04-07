18-летнего нападающего назвали будущим претендентом на "Золотой мяч"

Голкипер "Ювентуса" Войцех Щесны прокомментировал игру своего одноклубника Кенана Йылдыза, сообщают Vesti.kz. По его мнению в ближайшие годы 18-летний форвард будет номинирован на "Золотой мяч".

"Готов поспорить с кем-нибудь, что Кенан Йылдыз будет номинирован на "Золотой мяч" в течение следующих пяти лет. Я играл со многими футболистами, но никогда не видел такого таланта", - цитирует Щенсны Corriere dello Sport.

В текущем сезоне на счету Йылдыза 23 матча за "Ювентус", в которых он отличился тремя голами. По данным Transfermarkt турецкий футболист оценивается в 30 миллионов евро.