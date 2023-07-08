Появились подробности госпитализации легенды "Манчестер Юнайтед" Эдвина ван дер Сара

Бывший голкипер сборной Нидерландов и "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар отдыхал на хорватском курорте, когда он почувствовал себя плохо и попал в реанимацию, передают Vesti.kz.

По данным СМИ Хорватии, 53-летний экс-вратарь находился на отдыхе на курортном острове Хвар. Известный спортсмен испытывал сильные головные боли и симптомы неврологических нарушений, а после был доставлен в больницу на вертолете. Сейчас Эдвин ван дер Сар находится в отделении интенсивной терапии больницы города Сплит.

Напомним, что Эдвин ван дер Сар был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Официальное заявление сделал нидерландский "Аякс", где известный спортсмен до недавнего времени работал на должности исполнительного директора.

"В настоящее время он находится в больнице в отделении реанимации и находится в стабильном состоянии. Как только появится более конкретная информация, последует обновление", - говорится в заявлении.

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