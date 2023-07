Легендарный вратарь Эдвин ван дер Сар попал в реанимацию с кровоизлиянием в мозг

Легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов 52-летний Эдвин ван дер Сар госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, передают Vesti.kz.

Официальное заявление сделал ФК "Аякс", где он до недавнего времени работал на должности исполнительного директора.

"В настоящее время он находится в больнице в отделении реанимации и находится в стабильном состоянии. Как только появится более конкретная информация, последует обновление", - говорится в заявлении.

