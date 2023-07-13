Драка с Шуменовым: адвокат пострадавшего рассказал свою версию

Адвокат избитого в ТРЦ в Астане мужчины с ребенком рассказал свою версию случившегося и прокомментировал заявления Бейбута Шуменова, передает Tengrinews.kz.

Канат Тлеужан рассказал, что инцидент между его клиентом и бывшим чемпионом мира по боксу произошел еще 18 июня на территории ресторанного комплекса в MEGA Silk Way в Астане.

"Представляемое мной лицо находилось там с семьей и детьми, которые были запечатлены на кадрах видео. Они проводили там свой досуг. Конфликт возник между детьми моего пострадавшего и нападавшего. Он не был разрешен со стороны родителей, так как у нападавшего была неадекватная реакция. Он сразу подошел с агрессивными намерениями. Я не могу точно сказать, что он сказал представляемому мной мужчине и что тот ответил, но, со слов подзащитного, он сначала пытался выяснить, в чем именно заключаются претензии боксера. Но последовала неожиданная реакция, а затем многочисленные удары", - описал ситуацию со слов потерпевшего адвокат.

Как рассказал адвокат, диалога между мужчинами не вышло. По его словам, в целях самозащиты его подопечный схватил со стола столовые приборы, но был ли среди них нож, Тлеужан точно не может сказать.

"При этом в дальнейшем видно, что нападавшему удалось выбить столовые приборы из рук моего клиента. Однако, несмотря на это, он продолжил совершать противоправные действия, повалил его на землю", - добавил Канат Тлеужан.

Адвокат также объяснил, зачем его клиент взял ребенка на руки. По его словам, мальчик в момент перепалки начал громко плакать, находился в состоянии замешательства. Мужчина взял его на руки, чтобы успокоить, но не ожидал, что другая сторона начнет бить его. Утверждение о том, что потерпевший пытался защититься ребенком, адвокат считает абсурдным.

"После этого он валит моего подзащитного на пол и наносит удары. Это явные хулиганские действия. Участковый инспектор прибыл на место, но он активно содействовал нападавшему, старался загладить конфликт и не выносить его в общественное поле. Была назначена медицинская экспертиза, мы с моим клиентом проследовали в больницу, врач провел осмотр, но результатов экспертизы мы пока не видели. Однако, со слов потерпевшего, ребенку также досталось, он пропустил два удара и они попали в ребенка. Возможно, нападавший этого и не хотел делать, но это может оказать влияние на психику ребенка", - добавил адвокат.

Тлеужан также прокомментировал информацию о том, что человек, которого он представляет, является иностранцем и находится в Казахстане незаконно. По словам адвоката, он действительно является гражданином Кыргызстана, выходцем из этой страны, однако пребывает в Казахстане на законных основаниях, так как имеет вид на жительство.

"Также по поводу информации, что ребенок, которого ударил нападавший, является аутистом. У меня такой информации нет, это должно быть выяснено в ходе досудебного расследования. Однако непонятно, откуда у нападавшего появилась такая информация и зачем он разгласил ее. Родители не давали согласия на разглашение такой информации, это медицинская тайна", - прокомментировал заявление Шуменова юрист.

По словам адвоката, они с пострадавшим были вынуждены придать инцидент огласке, так как следствие не двигалось с места.

"Изначально не было соответствующей правовой оценки действиям нападавшего. Их рассматривали как административное правонарушение и никаких действий по следствию не принимали. Однако там явно усматривается состав уголовного правонарушения по статье "Хулиганство". Полицией не принимались меры по регистрации этого дела как уголовного. Еще до того, как было опубликовано это видео, я обращался в правоохранительные органы с запросом, все сроки были выдержаны, но органы полиции не торопились и не открывали уголовное дело. В итоге, только когда это было предано общественной огласке, 11 июля зарегистрировали досудебное расследование. Моего клиента вызвали в полицию, чтобы определить в качестве потерпевшего", - рассказал Канат Тлеужан.

По словам адвоката, после назначения статуса в рамках досудебного расследования его клиент сможет обратиться по компенсации физического и морального ущерба. Он готов поддержать эти требования и провести оценку этого ущерба.

Ранее Шуменов рассказал о конфликте в ТРЦ и заявил, что пострадавший сам напал на него с ножом.

Напомним, ранее мужчину с ребенком на руках избили в крупном ТРЦ в Астане. После этого пользователи соцсетей начали обвинять в инциденте Шуменова.