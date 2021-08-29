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Выбившая сенсационно Казахстан Польша заняла последнее место в группе финального отбора Олимпиады-2022

Выбившая сенсационно Казахстан Польша заняла последнее место в группе финального отбора Олимпиады-2022
©olympic.kz
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)

Сборная Польши по хоккею заняла последнее место в группе финальной квалификации к Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Польша стартовала с победы над Беларусью со счетом 1:0, но затем проиграла Словакии - 1:5 и Австрии - 1:4. Таким образом, Польша заняла четвертое место в группе D, а Австрия - третье. Единственную путевку на Олимпиаду-2022 из этой группы разыграют Беларусь и Словакия, причем вторых устроит ничья в основное время.

Напомним, в феврале 2020 года сборная Казахстана по хоккею сенсационно проиграла полякам со счетом 2:3 в матче за первое место в группе третьего этапа квалификации. В итоге дальше прошла Польша.

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Метки:
Сборная РК по хоккею Польша Украина Словакия
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