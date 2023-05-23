Видео победы сборной Казахстана в последнем матче на ЧМ-2023 по хоккею

Предлагаем вашему вниманию видео победы сборной Казахстана над Словакией.
Как сообщают Vesti.kz, эта встреча ничего не решала - словенцы досрочно стали неудачниками группы B, а Казахстан ранее сохранил прописку в элите мирового хоккея.
Казахстан выиграл у Словении со счетом 4:3, хотя по ходу матча трижды уступал в счете.
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