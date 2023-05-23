Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные (хоккей)
Комментарии

Видео победы сборной Казахстана в последнем матче на ЧМ-2023 по хоккею

Видео победы сборной Казахстана в последнем матче на ЧМ-2023 по хоккею
©icehockey.kz

Предлагаем вашему вниманию видео победы сборной Казахстана над Словакией. 

Как сообщают Vesti.kz, эта встреча ничего не решала - словенцы досрочно стали неудачниками группы B, а Казахстан ранее сохранил прописку в элите мирового хоккея. 

Казахстан выиграл у Словении со счетом 4:3, хотя по ходу матча трижды уступал в счете.

Смотри и ставь на Чемпионат Мира по Хоккею только в приложении Winline! Получай реально бесплатную ставку до 20 000 тенге без депозита и отыгрыша при регистрации!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею Хоккей

Реклама

Реклама

Чемпионат мира 2022/23 расписание игр

Сегодня

Германия Франция 15:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, Сегодня 15:15
Словакия Норвегия 15:20
Швеция США 19:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, Сегодня 19:15
Канада Чехия 19:20

Трансляция на телеканалах:

Матч страна, Сегодня 19:15
1 1.92 X 3 2 4.59
Финляндия Дания 23:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, Сегодня 23:15
Швейцария Латвия 23:20

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 09:32
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Видео победы сборной Казахстана в последнем матче на ЧМ-2023 по хоккею
Сегодня , 08:38
Сборные (хоккей)
©КФХ Мамбеталиев подвел итоги выступления сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Сегодня , 08:07
Сборные (хоккей)
©ИИХФ Названы лучшие игроки сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею после сохранения прописки в топ-дивизионе
Сегодня , 07:26
Сборные (хоккей)
©КФХ "Обнял, подкинул, заплакал!". Сборная Казахстана показала раздевалку после победного матча на ЧМ по хоккею
Сегодня , 01:30
Сборные (хоккей)
©IIHF Казахстан сотворил камбэк в заключительном матче ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 22:29
Сборные (хоккей)
©IIHF Казахстан объявил состав на заключительный матч ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 21:54
Сборные (хоккей)
©IIHF Соперники Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею устроили триллер с сенсационным исходом
Вчера , 20:37
Сборные (хоккей)
©КФХ "Даст дорогу в "Барыс". Хоккеистов сборной Казахстана обнадежили на ЧМ-2023
Вчера , 19:39
Сборные (хоккей)
©КФХ Стало известно место Казахстана в рейтинге силы на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 17:28
Сборные (хоккей)
©КФХ В Канаде назвали главный недостаток Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 15:01
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz В России вынесли вердикт последнему матчу сборной Казахстана на ЧМ по хоккею
Вчера , 12:29
Сборные (хоккей)
©iihf.com Определился первый неудачник ЧМ-2023 по хоккею с участием Казахстана
Вчера , 07:41
Сборные (хоккей)
©iihf.com Определился победитель группы сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 07:21
Сборные (хоккей)
©КФХ Прямая трансляция заключительного матча Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 01:11
Сборные (хоккей)
©instagram.com/kazakhstanhockey/ Историческое достижение: Казахстан досрочно сохранил прописку в элите мирового хоккея
21 мая, 20:59
Сборные (хоккей)
©КФХ "Сломал соперника". Тренер сборной Латвии оценил разгром Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
21 мая, 11:55
Сборные (хоккей)
©shaiba.kz Михайлис стал лучшим игроком сборной Казахстана в матче против Латвии на ЧМ
21 мая, 09:54
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Основные моменты матча, или как Казахстан потерпел самое крупное поражение на ЧМ-2023 по хоккею
21 мая, 07:29
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Главный тренер сборной Казахстана назвал причины самого крупного поражения на ЧМ по хоккею
21 мая, 01:42
Сборные (хоккей)
©КФХ Казахстан потерпел самое крупное поражение на ЧМ-2023 по хоккею
20 мая, 23:16
Сборные (хоккей)
©instagram.com/chebatkov_yevgeniy Известный стендап-комик обратился к сборной Казахстана после сенсации на ЧМ по хоккею
20 мая, 22:30
Сборные (хоккей)
©iihf.com Обидчик Казахстана потерпел первое поражение на ЧМ-2023 по хоккею
20 мая, 22:12
Сборные (хоккей)
©КФХ Казахстан назвал состав на матч с Латвией на ЧМ-2023 по хоккею
20 мая, 19:22
Сборные (хоккей)
©iihf.com США выиграли пятый матч подряд на ЧМ-2023 по хоккею
20 мая, 18:00
Сборные (хоккей)
©iihf.com ЧМ-2023 по хоккею: конкурент Казахстана проиграл, в группе сменился лидер
20 мая, 17:44
Сборные (хоккей)
©ХК "Барыс" Кевин Даллмэн отреагировал на сенсационную победу Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
20 мая, 15:58
Сборные (хоккей)
©КФХ "Эти парни уже заслужили нашего уважения". В России восхитились сенсацией Казахстана на ЧМ по хоккею
20 мая, 14:41
Сборные (хоккей)
©IIHF Стал известен исход матча Казахстана с Латвией на ЧМ по хоккею
20 мая, 11:57
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Назван победный секрет сборной Казахстана на ЧМ по хоккею
20 мая, 11:20
Сборные (хоккей)
©IIHF Выживание или плей-офф? Прямая трансляция ключевого матча Казахстана на ЧМ по хоккею

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus