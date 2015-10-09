Сборные (хоккей)
Сегодня 13:16
 

Узбекистан забросил 88 шайб на ЧМ-2026 по хоккею: будет повышение в классе?

Узбекистан забросил 88 шайб на ЧМ-2026 по хоккею: будет повышение в классе?

Сборная Узбекистана по хоккею разгромила команду Люксембурга на чемпионате мира-2026 в дивизионе III B, проходящего в Гонконге, сообщают Vesti.kz.

Сборная Узбекистана по хоккею разгромила команду Люксембурга на чемпионате мира-2026 в дивизионе III B, проходящего в Гонконге, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 14:0 в пользу команды Нормундса Сейейса.

Шайбы забросили: Жавохир Расулов (вторая минута, 39, 50), Жасурбек Рустамхонов (девятая минута, 58), Артем Мальцев (17, 56), Егор Дорофеев (32), Вадим Кравченко (37, 49, 55), Илья Назаревич (43, 50), Василий Жилов (45), 

Всего, в четырех матчах у узбеков 88 заброшенных шайб. Впереди у них игра против Гонконга.

Ранее команда Узбекистана разгромила Монголию (26:1), Филиппин (28:3) и КНДР (20:3).

Турнирная таблица дивизиона:

  1. Узбекистан - 12 очков (4 матча);
  2. КНДР - 6 (3);
  3. Гонконг - 6 (3);
  4. Люксембург - 6 (4);
  5. Филиппины - 0 (3);
  6. Монголия - 0 (3).

Победитель выйдет в дивизион III A, а главный аутсайдер вылетит в дивизион IV.

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2025/26. Дивизион I группа А   •   Польша, Крыница   •   Круговой турнир, мужчины
19 апреля 22:30   •   не начат
Казахстан (U-18)
- : -
Польша (U-18)
