"Устроили фирменный разнос". Хозяева ЧМ-2021 восхищены выступлением сборной Казахстана по хоккею

Латвийский портал Delfi.lv отметил выступление сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира-2021, прошедшем в Риге.

"Особенно впечатляли результаты сборной Казахстана, вернувшегося в элиту спустя несколько лет. Казахстанцы с рядом натурализованных игроков сумели обыграть не только финнов, но и Латвию (3:2 Б) с Германией (3:2), а Италии устроили фирменный разнос - 11:3. "Плюс 8" - это не только самый крупный разгром на рижском турнире, но и крупнейшая победа в истории сборной Казахстана в элитном дивизионе. Казахстан набрал одинаковое количество очков с Канадой (по 10) и отдал конкуренту путевку в плей-офф лишь по дополнительным показателям", - пишет издание.

Напомним, на групповом этапе подопечные Юрия Михайлиса одержали четыре победы - над Латвией (3:2 по буллитам), Финляндией (2:1 Б), Германией (3:2) и Италией (11:3), но уступили США (0:3), Канаде (2:4) и Норвегии (1:3).

В итоге Казахстан финишировал пятым в группе В и не смог впервые в истории выйти в плей-офф ЧМ.

Победителем турнира в Риге стала сборная Канады, обыгравшая в финале Финляндию.

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