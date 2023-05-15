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"Столько сенсаций!". Сборную Казахстана потроллили после первого поражения на ЧМ-2023 по хоккею

"Столько сенсаций!". Сборную Казахстана потроллили после первого поражения на ЧМ-2023 по хоккею
©icehockey.kz

Российский журналист и эксперт хоккея Алексей Шевченко поделился своими мыслями по итогам некоторых матчей на чемпионате мира-2023, который в эти дни проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщают Vesti.kz.

"Столько сенсаций! Казахи неожиданно проиграли, но у них второй матч за два дня. Жалко французов и хорватов. Австрии респект", - пишет он в своем телеграм-канале.

Напомним, что казахстанские хоккеисты уступили Чехии со счетом 1:5. Это поражение стало первым для них на турнире, тогда как они стартовали с победы над Норвегией по буллитам.

Следующий матч подопечные Галыма Мамбеталиева проведут против Швейцарии 16 мая. Перед его командой стоит задача сохранить прописку в элитном дивизионе.

Ранее он назвал причины поражения от чешской команды.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею

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