Стал известен состав сборной Южной Кореи на матчи с Казахстаном перед ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Южной Кореи по хоккею представила состав на товарищеские матчи против команды Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФХ.

Игры пройдут 22 и 24 апреля в Астане.

Состав Южной Кореи:

вратари: Мэтью Далтон, Йонсунг Ли (оба - "Аньян"), Гарам Чан (Университет Йонсей);

защитники: Хенчель Сонг, Ин Ге О, Бемсук Йо, Дон Ку Ли, Хиду Нам, Хюнсек Чи (все - "Аньян"), Хонъюн Чон (Университет Кореи), Осндже Ли (Университет Йонсей);

нападающие: Минван Канг, Женву Ким, Кисунг Ким, Сангвук Ким, Джинкю Парк, Йонсек Канг, Джинкуа Ан, Йонг Джун Ли, Джонг Мин Ли, Джангву Чан (все - "Аньян"), Сангхун Шин ("Атланта Гладиаторс"), Джинхюк Мун, Юнсук Ли (оба - Университет Кореи), Хюнджин Чан, Сиван Ким (оба - Университет Йонсей).

Тренерский штаб:

Главный тренер - У Чи Ким;

Тренер - Донгуан Ким;

Тренер - Хосен Сон.

С составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.

Напомним, что казахстанской команде предстоит участие на чемпионате мира-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Подопечные Галыма Мамбеталиева сыграют в столице Латвии. Их соперниками на групповом этапе станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

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